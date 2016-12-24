206 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Саранска

Серийный «маньяк»
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
Еще одна жительница столицы респубюлики на днях попалась на избитую уловку дистанционных мошенников. Как рассказала полицейским потерпевшая, 16 июля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения незаконных действий находящейся в декретном отпуске женщине требовалось в одном из ближайших банков оформить заем на сумму 206 000 рублей. Полученные денежные средства она перевела на несколько «безопасных» абонентских номера, указанных злоумышленником. После чего связь с якобы представителем банка прервалась.
По данному факту в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего.
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В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
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