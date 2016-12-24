Подготовку к предстоящему отопительному сезону вновь обсудили в Администрации Саранска

В Администрации города в понедельник на совещании рассмотрели ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. В целом, по данным на 16 июля по Саранску промывка проведена в 83,8% домах, имеющих центральное отопление, опрессовка – в 41,5%. Из 110 домов с крышными котельными подготовлены к отопительному сезону 90 (81,82 %).



Как сообщили главы районных администраций, работа управляющих компаний идет по графику. Представители всех сторон, задействованных в подготовке домов к зимнему сезону, находятся в постоянном взаимодействии.



Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров доложил, что за прошлую неделю общее количество разрытий уменьшилось, однако у АО «СаранскТеплоТранс» на 16 июля остаются 18 открытых разрытий. По словам представителей ресурсоснабжающей организации, на текущей неделе они будут ликвидированы.





