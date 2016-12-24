Дмитрий Чернышенко назначен куратором Приволжского федерального округа

Загнали на панель
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров кураторами федеральных округов.
Виктория Абрамченко стала куратором Сибирского федерального округа
Татьяна Голикова — Северо-Западного
Дмитрий Григоренко — Центрального
Юрий Борисов — Уральского
Александр Новак — Северного Кавказа
Юрий Трутнев — Дальнего Востока
Марат Хуснуллин — Южного
Дмитрий Чернышенко — Приволжского
«Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов, — объяснили логику изменений федеральным СМИ в правительстве России. — От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах».
Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям.
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