Дмитрий Чернышенко назначен куратором Приволжского федерального округа

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров кураторами федеральных округов.



Виктория Абрамченко стала куратором Сибирского федерального округа

Татьяна Голикова — Северо-Западного

Дмитрий Григоренко — Центрального

Юрий Борисов — Уральского

Александр Новак — Северного Кавказа

Юрий Трутнев — Дальнего Востока

Марат Хуснуллин — Южного

Дмитрий Чернышенко — Приволжского

«Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов, — объяснили логику изменений федеральным СМИ в правительстве России. — От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах».

Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям.



