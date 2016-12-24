Проректора Гудожникова оставили под стражей

Ленинский суд Саранска оставил неизменной меру пресечения для проректора по административной работе и безопасности МГУ им. Н.П. Огарева 61-летнего Степана Гудожникова - по решению суда он будет находиться под стражей по 20 сентября 2021 года включительно. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета по РМ.

Напомним, что по данным следствия проректор университета за взятку обеспечил победу нужной фирме в проекте на 315 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

В 2017 году мордовский университет провел тендер на строительно-монтажные работы в здании возводимого общежития на 530 мест по улице Ворошилова в Саранске. В результате государственный контракт на 315 миллионов рублей достался фирме «СаранскТехПрибор». Как считает следствие, в дальнейшем последовал «откат» проректору университета в размере 1 миллион 700 тысяч рублей. Взятка передавалась «за обеспечение заключения государственного контракта, беспрепятственное принятие выполненных строительно-монтажных работ и за их своевременную оплату».

Правда, сначала «СаранскТехПрибор» перечислил этот коррупционный «взнос» на счет юридической компании «Сфера», руководитель которой Валерий Кичкин обналичил деньги и передал их проректору Гудожникову и другим сотрудникам университета, которые пока проходят как не установленные следствием лица. Сам Кичкин в суде полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал полный расклад по делу.

В свою очередь, Степан Гудожников коррупционной вины по-прежнему не признает, и в суде вместе с адвокатом настаивал на выходе из СИЗО – под домашний арест или залог. Но суд посчитал, что на свободе проректор может скрыться от предварительного следствия и суда, а также оказать воздействие на свидетелей в целях дачи выгодных ему показаний. В итоге, Гудожникова оставили под стражей.