Прокуратура выявила пренебрежение экологией в работе «Саранского ДСК»

Инъекции на вынос
В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
Прокуратура Пролетарского района г. Саранска провела проверку исполнения экологического законодательства в деятельности ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
Застройщик имеет лицензию на право пользования недрами с целью добычи керамзитных глин. В ходе прокурорской проверки были выявлены случаи игнорирования в организации мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, отсутствие ответственных лиц за осуществление производственного экологического контроля.
Прокуратурой района директору общества внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое удовлетворено.
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В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
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