Прокуратура выявила пренебрежение экологией в работе «Саранского ДСК»

Прокуратура Пролетарского района г. Саранска провела проверку исполнения экологического законодательства в деятельности ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Застройщик имеет лицензию на право пользования недрами с целью добычи керамзитных глин. В ходе прокурорской проверки были выявлены случаи игнорирования в организации мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, отсутствие ответственных лиц за осуществление производственного экологического контроля.

Прокуратурой района директору общества внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое удовлетворено.