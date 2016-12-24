Прокуратура выявила пренебрежение экологией в работе «Саранского ДСК»

Репортер

Прокуратура Пролетарского района г. Саранска провела проверку исполнения экологического законодательства в деятельности ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Застройщик имеет лицензию на право пользования недрами с целью добычи керамзитных глин. В ходе прокурорской проверки были выявлены случаи игнорирования в организации мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, отсутствие ответственных лиц за осуществление производственного экологического контроля.

Прокуратурой района директору общества внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое удовлетворено.

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