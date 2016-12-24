В Саранске рассмотрели концепцию застройки двух новых микрорайонов

17 июля в Доме Республики под председательством Врио Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось второе заседание градостроительного совета РМ. Напомним, градостроительный совет создан по инициативе Врио Главы республики, его задача – оценивать предлагаемые градостроительные решения, готовить рекомендации по вопросам совершенствования архитектуры и градостроительного развития Мордовии. В состав Совета вошли представители профессионального сообщества – ученые, архитекторы, руководители органов власти и общественники.

На заседании обсудили архитертурно-планировочные концепции застройки двух новых микрорайонов в Саранске - на участке между ул. Волгоградской и дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла). Речь шла о застройке 6 микрорайона и 3 микрорайона.

6 микрорайон будет построен рядом со стадионом и рекой Инсар. Как рассказали проектировщики, в основу концепции застройки положена связность зеленых пространств: проектируемый пешеходный бульвар соединит продолжение набережной Инсара с существующими бульварами 2 микрорайона, объединив их в единую цепочку прогулочных зон. Также здесь будет запроектирован детский сад. Главные принципы – комфортная среда для жителей микрорайона, развитая социальная инфраструктура. Врио Главы Мордовии предложил включить в разрабатываемую концепцию варианты обустройства набережной Инсара и парковой зоны около реки.

В 3 микрорайоне (это участок с левой стороны от дороги на Кочкурово) тоже запланировано строительство детского сада, а школа будет построена поблизости – в соседнем 4 микрорайоне.

Участники градостроительного совета одобрили концептуальные решения застройки 6 и 3 микрорайонов. Замечания, которые были высказаны в процессе обсуждения, будут учтены при подготовке окончательных проектов.