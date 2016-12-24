В республике 17 июня зафиксировали смерть трех женщин от коронавируса

Хлоркой по вирусу
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в Мордовии выявлено 62 случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая.
Скончалась женщина 1937 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1955 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1931 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксирован 22921 случай коронавируса.
20416 человек выздоровели.
371 человек умер от коронавируса как основной причины.
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В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
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