В республике 17 июня зафиксировали смерть трех женщин от коронавируса

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в Мордовии выявлено 62 случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая.

Скончалась женщина 1937 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1955 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1931 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксирован 22921 случай коронавируса.

20416 человек выздоровели.

371 человек умер от коронавируса как основной причины.