Первый заместитель прокурора республики проведет встречу с трудовым коллективом «Лисмы»

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Как сообщает прокуратура Мордовии, в связи с нарушением прав почти одной тысячи работников ООО «Саранский светотехнический завод «Лисма» на получение заработной платы первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым 19.07.2021 в 10 часов на базе данной организации будет проведена встреча с трудовым коллективом с разъяснением их трудовых прав и способов их защиты.

Также сообщается, что активная позиция прокуратуры республики привела к погашению задолженности по заработной плате в Мордовии на общую сумму в 406 миллионов рублей.

За 6 месяцев этого года при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере оплаты труда прокуратурой республики выявлено 2264 нарушения закона. В целях их устранения принесено 73 протеста, в суд направлено 1308 заявлений на общую сумму более 27 миллионов рублей.  По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 130 лиц, административной – 140, по направленным в следственные органы материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела за длительную невыплату заработной платы.

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