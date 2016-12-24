Судебными приставами Мордовии взыскан ущерб, причиненный фиктивным ДТП

В Мордовии судебные приставы взыскали с жительницы региона ущерб, причиненный фиктивным ДТП. Сумма долга превышала 300 тысяч рублей.

Согласно материалам суда, гражданка И. совершила мошенничество в сфере страхования. Женщина приобрела легковой автомобиль марки «Kia Optima» со множественными механическими повреждениями передней части кузова, а затем решила совершить хищение денежных средств путем имитации фиктивного дорожно-транспортного происшествия. Она обратилась в страховую компанию, предъявив необходимые документы, получила страховую выплату в размере 305 600 рублей. Данной суммой гражданка распорядилась по своему усмотрению.

Через несколько месяцев женщина вновь обратилась в страховую компанию с письменной претензией о производстве ей доплаты страхового возмещения за сфальсифицированный ею факт дорожно-транспортного происшествия на общую сумму 15 тыс. рублей. После отказа страховой компании в выплате денежных средств, гражданка И. обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании страхового возмещения, неустойки и компенсации морального вреда, на общую сумму 35 100 рублей, в связи с утратой товарной стоимости принадлежащего ей легкового автомобиля. Однако получить желаемую выплату женщина не смогла – ее обман был раскрыт.

Исполнительный документ о взыскании с гражданки И. суммы ущерба, причиненного преступлением, предъявлен на исполнение в межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Мордовия. В рамках возбуждённого исполнительного производства должностные лица наложили аресты на денежные средства должницы, находящиеся в банках, а также ограничили ее в выезде за пределы Российской Федерации.

Принятыми мерами сумма задолженности по исполнительному документу была взыскана в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.