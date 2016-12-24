Житель Мордовии получил 10 лет за убийство жены

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В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
В Мордовии вынесли приговор 44-летнему жителю Атяшево, расправившегося со своей женой. В ночь на 10 апреля этого года в дежурную полиции поступило сообщение об убийстве 42-летней местной жительницы в собственном доме. Прибывшая на место преступления опергруппа застала в жилище только супруга погибшей и двоих детей.
Как пояснил полицейским глава семейства, он совершил злодеяние в приступе ярости. Во время конфликта с женой он пригрозил ее убить, однако та не приняла его слова всерьез. Тогда мужчина схватил нож и нанес ей многочисленные ранения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. В этот момент дома находились двое детей неладивших между собой супругов. В полицию о произошедшем сообщил 18-летний сын.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
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