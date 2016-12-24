Житель Мордовии получил 10 лет за убийство жены

Репортер

В Мордовии вынесли приговор 44-летнему жителю Атяшево, расправившегося со своей женой. В ночь на 10 апреля этого года в дежурную полиции поступило сообщение об убийстве 42-летней местной жительницы в собственном доме. Прибывшая на место преступления опергруппа застала в жилище только супруга погибшей и двоих детей.

Как пояснил полицейским глава семейства, он совершил злодеяние в приступе ярости. Во время конфликта с женой он пригрозил ее убить, однако та не приняла его слова всерьез. Тогда мужчина схватил нож и нанес ей многочисленные ранения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. В этот момент дома находились двое детей неладивших между собой супругов. В полицию о произошедшем сообщил 18-летний сын.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Бордель, а не массаж!

В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией

Привлечь таланты

Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей

Наркота в гипсе

В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров

С картой «Мир»

В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей

«Очень много жалоб!»

Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики

1
Заказать рекламу
1
1
1