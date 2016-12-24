В Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин

Афера на 2,5 миллиона рублей
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
16 июля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Вице-премьер посетит ряд строительных и дорожных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
В Доме Республики состоялась рабочая встреча Марата Хуснуллина и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Обсуждались вопросы исполнения в регионе национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
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