В Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин

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16 июля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Вице-премьер посетит ряд строительных и дорожных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

В Доме Республики состоялась рабочая встреча Марата Хуснуллина и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Обсуждались вопросы исполнения в регионе национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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