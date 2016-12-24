В Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин

16 июля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Вице-премьер посетит ряд строительных и дорожных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.



В Доме Республики состоялась рабочая встреча Марата Хуснуллина и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Обсуждались вопросы исполнения в регионе национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».