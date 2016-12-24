В Дубенском районе Мордовии водила без прав вылетел в кювет

В Дубенском районе Мордовии инспекторы ГИБДД составили материал для уголовного преследования 52-летнего водителя, управлявшего машиной будучи лишенным прав и устроившим ДТП. Как следует из информации Госавтоинспекции, 15 июля в час дня в селе Красино 52-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21099» вылетел в правый по ходу движения придорожный кювет с последующим наездом на дерево. Сразу же после аварии он покинул место ДТП, но вскоре был задержан. В результате дорожного происшествия травмы получил и сам водитель автомашины, и 52-летний пассажир. В отношении «беглеца» был составлен целый букет протоколов, в том числе, за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и с перспективой возбуждения против него уголовного дела за пьяную езду без прав. Также отмечается, что любитель прокатиться в этом году к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 15 раз, пока не был лишен прав.