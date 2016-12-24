В Лямбирском районе водитель «десятки» погиб в лобовом столкновении с грузовиком

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По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
По информации Госавтоинспекции республики, 15 июля около 17 часов вечера на автодороге в Лямбирском районе 34-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21104» попал в смертельное ДТП. При движении в сторону Саранска водитель «десятки» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовиком «SCANIA». В результате столкновения управлявший легковушкой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика трезв. Как отмечается, водитель «десятки» в 2021 году 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
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