В Лямбирском районе водитель «десятки» погиб в лобовом столкновении с грузовиком

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 15 июля около 17 часов вечера на автодороге в Лямбирском районе 34-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21104» попал в смертельное ДТП. При движении в сторону Саранска водитель «десятки» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовиком «SCANIA». В результате столкновения управлявший легковушкой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика трезв. Как отмечается, водитель «десятки» в 2021 году 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Рейтинг благосостояния

По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов

Tokyo calling

Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио

Юрист в деле

В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках

Чемпион в погонах

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ

Хлоркой по вирусу

В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов

1
Заказать рекламу
1
1
1