За сутки в Мордовии выявлено 60 новых случаев коронавируса

По информации оперативного штаба на 16 июля, за сутки в Мордовии выявлено 60 случаев коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончалась женщина 1945 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1974 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 22859 случаев коронавируса.

20375 человек выздоровели.

368 человек умерли от коронавируса как основной причины.