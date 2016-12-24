За сутки в Мордовии выявлено 60 новых случаев коронавируса

Репортер

По информации оперативного штаба на 16 июля, за сутки в Мордовии выявлено 60 случаев коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончалась женщина 1945 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1974 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 22859 случаев коронавируса. 

20375 человек выздоровели.

368 человек умерли от коронавируса как основной причины.

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