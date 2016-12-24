Ассоциация инновационных регионов России поддержит перспективные производства Мордовии

15 июля Врио Главы Мордовии Артём Здунов в Доме Республики провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Обсуждались вопросы научно-технического развития республики, совершенствования механизмов поддержки стратегически важных производств.

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что республика имеет необходимый научно-производственный потенциал для развития целого ряда отраслей, включая оптоэлектронику и волоконную оптику. Взаимодействие с партнерами-членами Ассоциации позволит обеспечить новые рынки сбыта для предприятий республики, выпускающих инновационную продукцию.

«Ассоциация инновационных регионов России - это организация экономического взаимодействия субъектов, - сказал Артём Алексеевич. - С АИРР сотрудничают множество фондов. Мы должны быть активными участниками всех этих проектов – это приведет к новым идеям и инвестициям. Мы хотим находиться в этом бурном потоке, развивать нашу инновационную инфраструктуру. У нас есть ряд интересных направлений, в том числе - оптоволокно. Наша задача – совместно с АИРР вывести этот проект на государственный уровень, решить задачи сбыта и конкуренции с зарубежьем».

Директор АИРР Иван Федотов отметил, что сотрудничество с регионами сейчас выходит на новый уровень: «В Мордовии я посетил ряд предприятий, и мы договорились о конкретных шагах поддержки. Мы определим несколько направлений, на которых стоит сосредоточиться в постпандемийный период. Шоковое состояние 2020 года уже прошло, нужно продвигать новые проекты. Мы должны ориентироваться на поставленные перед республикой и страной задачи. Ассоциация готова помогать, мы являемся готовой коммуникационной площадкой между регионами по выходу из коронавирусного кризиса. Все передовое, что есть в практиках других субъектов, нужно брать на вооружение».