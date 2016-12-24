Житель Саранска получил срок за «букмекерский блеф»

23-летний житель Саранска получил условный срок за «букмекерский» развод на деньги доверчивой особы. В Пролетарском суде города выяснилось, что в декабре 2018 года молодой человек познакомился в социальной сети с девушкой. И в переписке предложил ей «инвестиционную» идею – получать гарантированный доход на ставках в букмекерских конторах с минимальным вложением средств. Естественно, при посредничестве «гения ставок». Барышня подумала и соблазнилась перспективой легкого заработка, после чего с декабря 2018 года по сентябрь 2020 года периодически перечисляла ему на банковскую карту небольшие суммы денег.

Житель Саранска пытался делать вид, что вложенные средства «работают» и приносят доход – он даже сделал пару выплат «выигранных ставок», но суммы были совсем не впечатляющими. В конечном итоге девушке стало понятно, что молодой человек просто водит ее за нос в стремлении вытянуть как можно больше денег. В суде прозвучала и сумма потерь - игрок похитил у потерпевшей свыше 40 тысяч рублей.

В судебном заседании парень вину в совершении преступления признал полностью, просил рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства и даже начал выплачивать девушке какие-то деньги. Ему дали 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. При этом гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворен на сумму 39 726 руб.