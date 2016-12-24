В Урусово в августе откроется музей валенок

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Благодаря национальному проекту «Культура» и федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» завершен ремонт музея валенок в селе Урусово Ардатовского района Мордовии.

Урусово – уникальное место. Здесь почти в каждой семье есть валяльщик. Ремесло популярно в селе около трехсот лет. Урусовцы наперебой рассказывают о пользе и чудесных свойствах обуви из шерсти, которая пользуются спросом не только в регионах России, но и за рубежом. Урусовские валенки славятся высоким качеством и оригинальной отделкой.

С целью сохранения секретов мастерства валяльщиков и решили создать музей валенок. Была куплена деревенская изба, которую обустроили под музей. В нем будет представлена история валенок, а также процесс их изготовления. Открыть музей планируется 14 августа, когда православные будут отмечать Медовый Спас, особо почитаемый в селе праздник.

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