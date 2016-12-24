В Урусово в августе откроется музей валенок

Криминальный срез
Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества
Благодаря национальному проекту «Культура» и федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» завершен ремонт музея валенок в селе Урусово Ардатовского района Мордовии.
Урусово – уникальное место. Здесь почти в каждой семье есть валяльщик. Ремесло популярно в селе около трехсот лет. Урусовцы наперебой рассказывают о пользе и чудесных свойствах обуви из шерсти, которая пользуются спросом не только в регионах России, но и за рубежом. Урусовские валенки славятся высоким качеством и оригинальной отделкой.
С целью сохранения секретов мастерства валяльщиков и решили создать музей валенок. Была куплена деревенская изба, которую обустроили под музей. В нем будет представлена история валенок, а также процесс их изготовления. Открыть музей планируется 14 августа, когда православные будут отмечать Медовый Спас, особо почитаемый в селе праздник.
Поделиться в соц. сетях:
Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества
Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ
Врио Главы Мордовии заявил, что чувствует себя хорошо
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
По сообщениям от граждан в республике задерживается каждый девятый нетрезвый водитель
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
В столице Мордовии 25-летний парень задурил женщине голову и оставил ее с долгами на 250 тысяч рублей
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
Жители Пензенской области получили сроки за торговлю наркотиками в Саранске