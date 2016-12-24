Солисты вокального ансамбля «Авангард» МВД по РМ стали донорами крови

15 июля участники вокального ансамбля «Авангард» МВД по Республике Мордовия пополнили банк крови. Процедура проходила на Мордовской республиканской станции переливания крови и состояла из нескольких этапов. Заполнив анкеты и пройдя все необходимые подготовительные процедуры, «артисты в погонах» отправились в специально оборудованное отделение на процедуру забора крови под чутким вниманием медицинского персонала.

Как отмечает пресс-служба ведомства, сотрудники МВД по РМ регулярно принимают участие в процедуре сдачи крови. Некоторые приходят на станцию переливания впервые, а другие делают это на протяжении долгого времени, отмечая важность того, что наличие донорской крови иногда может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни.