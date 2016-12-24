Солисты вокального ансамбля «Авангард» МВД по РМ стали донорами крови

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15 июля участники вокального ансамбля «Авангард» МВД по Республике Мордовия пополнили банк крови. Процедура проходила на Мордовской республиканской станции переливания крови  и состояла из нескольких этапов. Заполнив анкеты и пройдя все необходимые подготовительные процедуры, «артисты в погонах» отправились в специально оборудованное отделение на процедуру забора крови под чутким вниманием медицинского персонала.

Как отмечает пресс-служба ведомства, сотрудники МВД по РМ регулярно принимают участие в процедуре сдачи крови. Некоторые приходят на станцию переливания впервые, а другие делают это на протяжении долгого времени, отмечая важность того, что наличие донорской крови иногда может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни.

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