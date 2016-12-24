У жительницы Саранска изъяли автомобиль из-за неуплаты кредита и налогов

В столице Мордовии судебные приставы изъяли автомобиль «Mitsubishi», принадлежащий должнице. Основанием послужило неисполнение требований судебных решений.

В отделении судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Республике Мордовия в отношении гражданки М. было возбуждено 32 исполнительных производства о взыскании задолженности по кредиту и налогам на общую сумму 307 тысяч рублей. Попыток добровольно погасить долг женщина не предпринимала, на связь с приставами не выходила.

В рамках исполнительного производства сотрудник службы судебных приставов направил запросы в регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должницы. Согласно ответу из ГИБДД, за гражданкой числится автомобиль марки «Mitsubishi», который был арестован и изъят. В случае неуплаты в течение 10 дней всей суммы задолженности иномарку передадут на реализацию. Вырученные за нее денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.