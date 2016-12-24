Житель Яваса стал жертвой примитивного мошенничества на «Авито»

Житель Яваса попался на примитивную мошенническую уловку при продаже на «Авито» беговой дорожки. По словам 29-летнего мужчины, на сайте он разместил объявление о продаже своего спортивного инвентаря. Вскоре с ним связался потенциальный покупатель и попросил сообщить ему все данные банковской карты и другие сведения якобы для перечисления оплаты за товар. Житель Мордовии раскрыл незнакомцу всю информацию о карте, после чего с его счета были списаны денежные средства в сумме 22 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».