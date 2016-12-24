В Мордовии за сутки зафиксировали сразу 4 смерти от коронавируса

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В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима
По информации регионального оперативного штаба на 15 июля, за сутки в Мордовии выявлено 59 случаев коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотатльная пневмония.
Скончался мужчина 1978 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 22799 случаев коронавируса.
20333 человека выздоровели.
366 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 15 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1042 человека на стационарном лечении;
1851 человек под наблюдением дома.
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