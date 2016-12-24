Наполнение ЕГРН сведениями – ключевое направление Управления Росреестра по Республике Мордовия

Управление продолжает активную работу по дополнению реестра недвижимости актуальными сведениями.

В минувшем году Росреестр утвердил и реализует федеральную дорожную карту по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями. Эта задача является приоритетной для ведомства. Проект направлен на внесение в ЕГРН отсутствующих сведений, необходимых для защиты прав граждан и юридических лиц, снижения рисков земельных споров, корректного налогообложения и вовлечения в оборот неиспользуемых объектов недвижимости.

В дорожную карту также включены мероприятия по внесению в ЕГРН недостающих сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, отсутствующих данных о правообладателях недвижимого имущества, внесению информации об объектах культурного наследия и особо охраняемых природных территориях.

«Наполнение ЕГРН актуальными и достоверными сведениями – одно из ключевых направлений деятельности Управления Росреестра по Республике Мордовия. В том числе оно включает внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территориях, территориях объектов культурного наследия, а также территориальных зонах, что способствует соблюдению установленного законодательством Российской Федерации правового режима использования республиканских объектов недвижимости», – отметила руководитель Управления Светлана Балескова.