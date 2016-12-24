В Минсельхозе России обсудили развитие мелиоративного комплекса Мордовии

Вопросы развития мелиоративных систем и проведение уборочной кампании в Мордовии обсудили в рамках рабочей встречи первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и временно исполняющий обязанности главы региона Артём Здунов.



Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию мелиоративного комплекса. В настоящее время в регионе отмечается засушливая погода, при этом для сохранения урожая, по словам первого замминистра, необходимо своевременное проведение комплекса мелиоративных мероприятий. Этому способствуют меры господдержки, в том числе в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Так, в текущем году ее реализация в Мордовии позволит реконструировать 4 объекта на сумму 82 млн рублей. Кроме того, в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» в 2021 году предусмотрено 4,3 млн рублей на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий на площади 0,48 тыс. га. Джамбулат Хатуов призвал усилить работу по освоению средств и заключению соответствующих контрактов.



Также стороны обсудили техническую и технологическую модернизацию АПК, реализацию инвестиционных проектов и темпы доведения средств господдержки до аграриев.