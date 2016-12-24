В Саранске директор обучающего центра попалась на хищении 280 тысяч рублей

Афера на 2,5 миллиона рублей
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
Как сообщает прокуратура Мордовии, заместитель прокурора Ленинского района Саранска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с деньгами национального проекта «Демография». По нему главным действующим лицом выступает 68-летняя жительница столицы Мордовии - директор одного из частных учреждений дополнительного профессионального образования.
По версии следствия, в первой половине 2020 года дама похитила денежные средства в сумме более 280 тысяч рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография». Она предоставила в «Центр занятости населения Зубово-Полянский» документы с липовыми данными прошедших обучение женщинах. Такие услуги должны были оказываться в рамках заключенного государственного контракта по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы. Но, как выяснили следователи, такое обучение проводилось только на бумаге.
Женщина вину в совершении преступления не признала, но частично в размере 182 277 руб. возместила причиненный преступлением материальный ущерб.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
В столице Мордовии 25-летний парень задурил женщине голову и оставил ее с долгами на 250 тысяч рублей
В Саранске прошло «антивирусное» совещание с представителями предприятий потребительского рынка
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%
Приезжающие из Москвы вахтовики заражают коронавирусом в Мордовии целые семьи
В мордовском университете снизили минимальный порог баллов ЕГЭ для поступления