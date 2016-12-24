В Саранске директор обучающего центра попалась на хищении 280 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Мордовии, заместитель прокурора Ленинского района Саранска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с деньгами национального проекта «Демография». По нему главным действующим лицом выступает 68-летняя жительница столицы Мордовии - директор одного из частных учреждений дополнительного профессионального образования.

По версии следствия, в первой половине 2020 года дама похитила денежные средства в сумме более 280 тысяч рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография». Она предоставила в «Центр занятости населения Зубово-Полянский» документы с липовыми данными прошедших обучение женщинах. Такие услуги должны были оказываться в рамках заключенного государственного контракта по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы. Но, как выяснили следователи, такое обучение проводилось только на бумаге.

Женщина вину в совершении преступления не признала, но частично в размере 182 277 руб. возместила причиненный преступлением материальный ущерб.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.