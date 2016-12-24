В Рузаевке мастер обманул хозяйку квартиры со стоимостью ремонта

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В Рузаевске полицейские возбудили уголовное по статье «Мошенничество» на 32-летнего местного жителя, обманувшего заказчицу при ремонте квартиры.
О махинации в полицию сообщила 39-летняя женщина. Она рассказала, что в июне нашла в интернете объявление о предоставлении услуг по ремонту квартир так называемым мужем на час. Дама связалась с мужчиной, который пояснил, что работает вахтовым методом в Москве, а по приезде в Мордовию будет готов оказать ей помощь. Во время встречи женщина попросила мастера постелить линолеум в квартире. При этом он должен был сам купить все необходимое для работы, а по окончании предоставить товарные чеки. Когда мужчина все сделал, он предъявил хозяйке жилища счет за строительный материал и выполненную работу в 21 тысячу 562 рубля.
В последующем родственники женщины поинтересовались стоимостью линолеума, а когда она показала им чек, посоветовали проверить реальную цену товара. Как выяснилось, ремонтник приобрел напольное покрытие в одном из саранских магазинов, при этом товарные чеки с завышенной стоимостью строительного материала он предоставил из другой торговой точки.
Свою вину в совершенном преступлении мужчина не признает и от дачи показаний отказывается, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.
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В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
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