Жители Мордовии могут принять участие в хакатоне «Креативные индустрии. Коммуникации и контент»

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Для тех, кто осваивает IT-специальность или начинает работать в ней, хакатон – шанс познакомиться с коллегами и лидерами области, завести рабочие контакты, получить опыт совместной работы и графу в портфолио, выиграть денежный приз, а главное – заинтересовать крупнейших игроков российского IT-рынка и получить предложение о трудоустройстве.

Подать заявку можно до 13 августа на сайте - https://leadersofdigital.ru/event/63009

Призовой фонд конкурса до 4,5 миллионов рублей, возможность получить предложение о трудоустройстве в IT-сфере и до 500 000 рублей в полуфинале.

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