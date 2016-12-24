Дорогое здоровье
Опрос Народного фронта: 31% населения не могут заниматься спортом из-за финансовых проблем
В скором времени на стадионе «Мордовия Арена» будет открыт Музей спорта. Организаторы призывают жителей республики внести свой вклад в формирование экспозиции.
«Дорогие друзья, если вы владеете какими-либо предметами или вещами, связанными с чемпионатом мира по футболу 2018 года, и готовы передать их на временное или постоянное хранение в наш Музей, обращайтесь по телефону: 30-70-00.
К сожалению, в домашних условиях памятные ценности утрачивают внешний вид, тогда как мы создадим все необходимые условия для хранения.
Музей спорта будет встречать гостей из всех городов России и мира, поэтому любой ваш вклад не останется незамеченным!
Помогите музею стать ещё интереснее».
Сообщается, что все «дарители» будут отмечены на стенде – прямо под своим футбольным артефактом.
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Опрос Народного фронта: 31% населения не могут заниматься спортом из-за финансовых проблем
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