В скором времени на стадионе «Мордовия Арена» будет открыт Музей спорта. Организаторы призывают жителей республики внести свой вклад в формирование экспозиции.

«Дорогие друзья, если вы владеете какими-либо предметами или вещами, связанными с чемпионатом мира по футболу 2018 года, и готовы передать их на временное или постоянное хранение в наш Музей, обращайтесь по телефону: 30-70-00.



К сожалению, в домашних условиях памятные ценности утрачивают внешний вид, тогда как мы создадим все необходимые условия для хранения.



Музей спорта будет встречать гостей из всех городов России и мира, поэтому любой ваш вклад не останется незамеченным!



Помогите музею стать ещё интереснее».



Сообщается, что все «дарители» будут отмечены на стенде – прямо под своим футбольным артефактом.