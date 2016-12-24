В Саранске 22-летний парень заступился за мать и досмерти забил ее сожителя

В Мордовии 22-летний житель поселка Ялга выслушал приговор за расправу над скверным сожителем матери. Агрессия молодого человека вылилась в 35 ударов по голове и телу потерпевшего, от которых 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.

5 апреля этого года в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по Проспекту 60 лет Октября тела 55-летнего мужчины. В ходе выезда на место происшествия оперативники уголовного розыска установили, что телесные повреждения в собственной квартире ему были причинены жителем поселка Ялга. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан оперативниками в доме его знакомой.

Как выяснилось в дальнейшем, драматический инцидент произошел еще несколько дней назад - 2 апреля. Вечером парень зашел к матери, которая жила в квартире своего гражданского мужа. Во время застолья между молодым человеком и сожителем матери произошел конфликт, причиной которого стало оскорбление родительницы ее пожилым кавалером. Во всяком случае, так объяснил взрыв своей ярости 22-летний гость из Ялги. Разозлившись на обидчика, он взял киянку и нанес ему множественные удары по различным частям тела. После расправы «заступник» ушел, оставив свою мать в квартире с пострадавшим, который через некоторое время от полученных травм скончался. О случившемся спустя несколько дней женщина рассказала своей знакомой, которая сообщила о данном факте в полицию.

Парень отвечал в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По приговору суда с учетом ранее неотбытого наказания молодой человек был осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.