Водоем у «Старта» в Саранске по-прежнему непригоден для купания

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Роспотребнадзор по РМ в результате очередного исследования проб воды и песка водоемов «Луховский», «Зеленая роща», водоема по ул. Гончарова, «Лесное озеро» и «Старт» не изменил оценку безопасности купания в этих локациях. Песок на пляжах у всех соответствует нормам безвредности. На четырех водоемах - «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», по ул. Гончарова – и вода соответствует требованиям СанПиН. Как и ранее, водоем «Старт» был признан непригодным для купания. Здесь исследованные пробы воды не уложились в нормативы по содержанию термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), по показателю «биохимическое потребление кислорода (БПК5) и по показателю «химическое потребление кислорода (ХПК).
Как отмечается, на водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.
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