В Мордовии на заседании правительства рассмотрели предварительные итоги развития региона за полугодие

13 июля на заседании республиканского правительства обсуждались предварительные итоги развития региона за шесть месяцев. По озвученной информации, промышленными предприятиями республики отгружено продукции на сумму около 105 миллиардов рублей с ростом 103,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства по предварительной оценке увеличился на 4,3 %.

Предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 142,5 тысячи квадратных метров жилья, рост составил 104,4 %.

И.о. Председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил в ближайшее время подготовить необходимую документацию, провести торги и приступить к ремонту дорог в Саранске и районах республики. Напомним, на приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения нашему региону выделено 500 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Также Владимир Сидоров отметил необходимость тщательного контроля за возведением социальных объектов в рамках национальных проектов, чтобы вовремя ввести их в эксплуатацию.

Руководитель кабинета министров дал поручение главам муниципальных районов взять на особый контроль ситуацию с возможным завозом в республику африканской чумы свиней. Очаг этого опасного заболевания обнаружен в Нижегородской области: на границе с нашей республикой в Большеигнатовском районе организован круглосуточный охранно-карантинный пост.