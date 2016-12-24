В Мордовии на заседании правительства рассмотрели предварительные итоги развития региона за полугодие

Криминальный срез
Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества
13 июля на заседании республиканского правительства обсуждались предварительные итоги развития региона за шесть месяцев. По озвученной информации, промышленными предприятиями республики отгружено продукции на сумму около 105 миллиардов рублей с ростом 103,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства по предварительной оценке увеличился на 4,3 %.
Предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 142,5 тысячи квадратных метров жилья, рост составил 104,4 %.
И.о. Председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил в ближайшее время подготовить необходимую документацию, провести торги и приступить к ремонту дорог в Саранске и районах республики. Напомним, на приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения нашему региону выделено 500 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Также Владимир Сидоров отметил необходимость тщательного контроля за возведением социальных объектов в рамках национальных проектов, чтобы вовремя ввести их в эксплуатацию.
Руководитель кабинета министров дал поручение главам муниципальных районов взять на особый контроль ситуацию с возможным завозом в республику африканской чумы свиней. Очаг этого опасного заболевания обнаружен в Нижегородской области: на границе с нашей республикой в Большеигнатовском районе организован круглосуточный охранно-карантинный пост.
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Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества
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