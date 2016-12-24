В Лямбирском районе водитель «десятки» погиб в ДТП с грузовиком

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По данным Госавтоинспекции республики, 12 июля около 9 часов вечера на дороге в Лямбирском районе столкнулись грузовик Sinotruk Howo и отечественная «десятка». В результате столкновения на встречных курсах 44-летний водитель ВАЗ-2110 от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Управлявший грузовиком 48-летний мужчина находился за рулем в трезвом виде.
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В столице Мордовии 25-летний парень задурил женщине голову и оставил ее с долгами на 250 тысяч рублей
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