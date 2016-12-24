В Управлении Росреестра по Республике Мордовия назначен новый руководитель

Криминальный срез
Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества
Приказом Росреестра руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия назначена Балескова Светлана Борисовна.
Родилась 10 августа 1973 года в Нижнем Новгороде. В 2007 году окончила Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва) по специальности «Юриспруденция». В 2017 году прошла повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Светлана Борисовна имеет большой опыт работы в системе Росреестра. С 2006 года работала в отделе ЕГРП Главного управления Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области. С 2009 года – государственный регистратор Нижегородской области. С 2012 года – заместитель начальника правового обеспечения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. С 2016 года – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
Приказом Росреестра от 05.07.2021 № 130-к назначена руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия.
Имеет классный чин советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. Награждена Благодарностью руководителя и Почетной грамотой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
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Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества
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