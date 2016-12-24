Росгвардия в Мордовии предупредила жителей о передвижении по дорогам воинских колонн

«Строить нужно на годы»
Руководитель республики проконтролировал ход дорожных работ в Саранске и Рузаевке
Управление Росгвардии по РМ распространило сообщение для жителей республики, в котором уведомляет, что в период с 12 по 30 июля на автодорогах Мордовии запланировано передвижение воинских колонн. При этом обращается внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.
Заметим, что Росгвардия приступила к активной фазе крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021». В ходе учения будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре нынешнего года.
Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов Российской Федерации: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.
В учении примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.
Первый этап включает в себя передислокацию подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач.
В ходе второго этапа будут отработаны практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях специально смоделированной динамично меняющейся оперативной обстановки.
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Руководитель республики проконтролировал ход дорожных работ в Саранске и Рузаевке
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