В Саранске полицейские разыскивают без вести пропавшую женщину с зелеными глазами

Репортер

Полицейские Саранска устанавливают местонахождение без вести пропавшей жительницы города Казаковой Елены Алексеевны, 1974 года рождения.

2 июля этого года женщина ушла из дома и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые короткие, глаза зеленые. Была одета: брюки и футболка синего цвета, шлепки белого цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении Казаковой, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 29-77- 01, 76-08-80 или 102.

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