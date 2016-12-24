В Саранске полицейские разыскивают без вести пропавшую женщину с зелеными глазами

Наркота за биткоины
Жители Пензенской области получили сроки за торговлю наркотиками в Саранске
Полицейские Саранска устанавливают местонахождение без вести пропавшей жительницы города Казаковой Елены Алексеевны, 1974 года рождения.
2 июля этого года женщина ушла из дома и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.
Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые короткие, глаза зеленые. Была одета: брюки и футболка синего цвета, шлепки белого цвета.
Если вам, что-либо известно о местонахождении Казаковой, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 29-77- 01, 76-08-80 или 102.
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Жители Пензенской области получили сроки за торговлю наркотиками в Саранске
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