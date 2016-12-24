Юго-Запад Саранска 14 июля на время останется без холодной воды

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Как сообщает саранская мэрия, по отдельным адресам в юго-западной части города 14 июля будет временно отключено холодное водоснабжение.

В связи с проведением плановых работ по замене участка водопровода по улице М. Расковой на участке от ул. Ульянова до ул. Попова 14 июля с 9:00 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

по ул. М. Расковой, д. №30, №32, №32А, №34,
по ул. Попова, д. №41, №43, №45, №47, №50, №52, №54, №56, №58, №60А, №62.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

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