В Саранске ВИЧ-инфицированный мужчина пойдет под суд за намеренное заражение любовницы

В Саранске передано в суд уголовное 35-летего жителя Мордовии, намеренно скрывшего от своей партнерши по любовным утехам информацию об имеющейся у него ВИЧ-инфекции. Мало того, что женщина оказалась заражена смертоносным вирусом, она еще и забеременела от своего нового ухажера.

Как установили в ходе дознания полицейские, ВИЧ-инфицированный житель Саранска знал о своем заболевании с января 2014 года. Он был надлежащим образом поставлен в известность о том, что заражен вирусом иммунодефицита человека и в соответствии с требованиями закона был обязан соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контактах.

Но вот осенью 2019 года больной товарищ свел в социальной сети знакомство с 35-летней горожанкой. Переписка привела к тому, что весной 2020 года парочка стала встречаться воочию и дело быстро дошло до интима. При этом зараженный мужчина и не думал использовать средства контрацепции.

Любовная связь оказалась настолько тесной, что они стали проживать вместе и через некоторое время женщина забеременела. Когда она сообщила это известие своему новому избраннику, мужчина внезапно поинтересовался результатом ее анализа на ВИЧ-инфекцию. Узнав, что он отрицательный, отец будущего ребенка огорошил сожительницу признанием о своем заболевании. Тогда она попросила его сдать анализы, однако кавалер отшутился и просил не придавать значения его словам.

Идиллия совместной жизни продолжалась недолго и в конце августа любовники расстались. А спустя несколько месяцев при повторной сдаче анализов беременная женщина узнала о том, что является носителем ВИЧ. Она незамедлительно обратилась в полицию.

Свою вину обвиняемый не отрицал. Мужчина угодил под уголовное преследование по статье «Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.