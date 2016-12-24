Установлен порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Управление Росреестра по Республике Мордовия обращает внимание граждан, что с 29.06.2021 вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости и отдельные законодательные акты в связи с установлением процедуры выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ). Обращаем ваше внимание, что вы можете самостоятельно (до выявления правообладателя) обратиться за государственной регистрацией таких объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

На вопросы порядка внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в ЕГРН, отвечает заместитель начальника отдела ведения ЕГРН Управления Марина Трофимова.

Что такое «ранее возникшее право»?

Ранее возникшим считается право, которое возникло до 31 января 1998 г., то есть до даты вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности, возникшее до указанной даты, считается юридически действительным и при отсутствии его государственной регистрации. Следовательно, в обязательном порядке регистрировать его нет необходимости. Однако вы можете зарегистрировать его по своему желанию. Например, если вам нужно подтвердить ваше право на объект недвижимости в настоящее время. При отсутствии регистрации вы не сможете предоставить выписку из ЕГРН, подтверждающую ваше право, так как сведения о регистрации отсутствуют в государственном реестре.

Однако регистрация ранее возникшего права обязательна в том случае, если вы будете совершать сделку с недвижимостью, права на которую возникли до указанной даты, например, договор купли-продажи или аренды (ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). В этом случае регистрация производится одновременно с регистрацией перехода права на объект недвижимости либо с регистрацией сделки. Для этого вам нужно дополнительно заполнить еще одно заявление.

Какие земельные участки вносятся в государственный реестр как ранее учтенные?

Это земельные участки, на которые гражданам или юридическим лицам до 31.01.1998 были выданы следующие документы:

- акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, которые установлены законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания;

- акт (свидетельство) о праве гражданина на земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания;

- выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);

- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на земельный участок (например, договор аренды, срок действия которого не истек).

Следует учитывать, что Законом о регистрации не ограничен перечень вышеуказанных документов, представляемых в качестве оснований для внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. В связи с этим, сведения о ранее учтенном объекте недвижимости могут быть внесены в ЕГРН на основании любого документа, устанавливающего или подтверждающего право заинтересованного лица на соответствующий объект недвижимости, при этом такой документ должен быть выдан уполномоченным органом (организацией), отвечать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания соответствующего документа на момент его издания.

Какие объекты капитального строительства относятся к ранее учтенным?

Как и в случае с земельными участками, к ранее учтенным зданиям, помещениям, сооружениям и объектам незавершенного строительства относятся объекты, в отношении которых имеются документы, устанавливающие или подтверждающие право на них, выданные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (т.е. до 31.01.1998). Вместе с заявлением о регистрации объекта капитального строительства возможно предоставление технического паспорта, подготовленного органами технической инвентаризации до 01.01.2013 г.

Необходимо отметить, что выдаваемые органами БТИ после 1 января 2013 г. кадастровые паспорта применяются только для целей включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (Письмо Минэкономразвития России от 25.03.2013 № Д23И-789 «О ранее учтенных зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства»).

В каких случаях могут отказать во внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости?

Вам могут отказать во внесении сведений о ранее учтенном объекте в случаях, если, например, такие сведения уже содержатся в ЕГРН или представленный документ не соответствует тем требованиям законодательства, которые действовали в момент его издания.

Отсутствие в таком документе сведений о местоположении границ (контура) объекта недвижимости не является основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о таком объекте недвижимости в ЕГРН (часть 8 статьи 69 Закона № 218-ФЗ). Представление в указанном случае межевого плана земельного участка не требуется.

Сведения о ранее учтенном объекте недвижимости вносятся в ЕГРН бесплатно, так как госпошлина уплачивается только за государственную регистрацию прав.