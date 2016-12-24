В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проверят безопасность детей-пассажиров в авто

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проверят безопасность детей-пассажиров в автоРепортер
В первом полугодии 2021 года года в Мордовии произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один несовершеннолетний погиб и 28 получили травмы. При этом практически в каждой второй дорожной аварии дети были пассажирами транспортных средств. В таких случаях пренебрежение детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности резко увеличивает риск получения различных травм в ДТП. В 2021 году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 696 фактов такого рода нарушений водителями.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, контроля за перевозкой несовершеннолетних в автотранспорте, сотрудники Госавтоинспекции 13 и 14 июля проведут на территории Мордовии республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло».
Госавтоинспекция напоминает гражданам, что перевозить детей в возрасте до 12 лет в автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, на переднем сидении можно исключительно при использовании специального удерживающего устройства, на заднем пассажирском сидении обязательно в автокресле для пассажиров до 7 лет, на заднем сидении как в автокресле, так и пристегнутым ремнем безопасности с 7 до 12 лет.
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