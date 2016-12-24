В Мордовии приступили к уборке зерновых

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Чамзинский район первым в республике на прошлой неделе приступил к уборке зерновых. Врио Главы Мордовии 12 июля побывал на полях агрогруппы «Хорошее дело», где на сегодняшний день убрано около 3 тысяч гектаров.

Как рассказали руководителю республики, из-за засушливой погоды прогноз на урожай - не самый лучший. Пока урожайность составляет 25 центнеров с гектара - это в два раза меньше, чем в прошлом году. В настоящее время в уборке задействовано 68 комбайнов, к концу недели их будет 100. Стоит задача собрать урожай с минимальными потерями.

Артём Здунов осмотрел ход уборочных работ, обсудил с  руководителями агрогруппы и главой Чамзинского района Вячеславом Цыбаковым планы по развитию сельскохозяйственного производства.

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