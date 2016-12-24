Житель Мордовии перевел мошенникам полмиллиона рублей по совету лже-полицейского

В Дубенском районе республики телефонные мошенники смогли запудрить мозги 39-летнему жителю райцентра, который перевел им почти полмиллиона рублей. Мужчина рассказал полицейским, что аферисты действовали по известному для него сценарию - звонок «сотрудника» службы безопасности банка с предупреждением, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Для предотвращения этого требовалось отправиться в банк, взять заем на аналогичную сумму и перечислить деньги на так называемые резервные счета для мгновенного погашения кредита.

Житель Дубенок знал о подобных способах мошенничества и просто прервал разговор. Однако спустя несколько минут ему позвонил другой человек, который представился сотрудником МВД по Республике Мордовия. Он пояснил, что предыдущий звонок был действительно от работника финансового учреждения и лучше последовать рекомендациям специалиста для сохранности сбережений. Тогда по-прежнему сомневающийся мужчина сверил входящий номер звонившего «полицейского», который совпал с номером телефона правоохранительных органов, указанным в интернете. После такой сомнительной проверки он через мобильное приложение оформил кредит на сумму 950 тысяч рублей. Из них житель райцентра перечислил 460 тысяч рублей на 31 абонентский номер. А потом вновь засомневался в правильности своих действий и на следующий день обратился в полицию.

Как будет установлено позже, злоумышленники использовали технологию подмены данных, которая позволила имитировать звонок с номера телефона, закрепленного за МВД.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.