Мордовский краеведческий музей приглашает на выставку «Что за чай без самовара»

«Прощай, оружие»
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Мордовский краеведческий музей имени И.Д. Воронина приглашает всех желающих посетить выставку, которая посвящена русским традициям чаепития. Выставка получила название «Что за чай без самовара». На ней представлено множество интересных экспонатов, среди которых более двадцати самоваров конца XIX – начала XX вв. разных стилей, форм и размеров, от крошечных сувенирных до огромных, объемом в несколько ведер.
Настоящим украшением выставки является тульский самовар на 50 литров. Также в экспозиции представлены изделия из фарфора известных российских и зарубежных производителей: чайные сервизы и пары, чайники и кофейники. Чайные сундучки и шкатулки, изящные чайные принадлежности, сохранившиеся этикетки конфет создадут необходимый антураж, давая достойное обрамление главному экспонату – русскому самовару.
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В Мордовии оперативники УФСБ ликвидировали 2 подпольных оружейных мастерских
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