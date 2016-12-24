Тестирование призывников в Мордовии не выявило ни одного заболевшего коронавирусом

Весенний призыв в Мордовии завершается – 10 июля в республике состоялась последняя отправка воинских команд к месту службы.

Как отметили в Военном комиссариате Республики Мордовия, тестирование призывников на сборном пункте не выявило ни одного инфицированного коронавирусом (было протестировано около 1,5 тысячи человек). Медики связывают это с высоким процентом вакцинации среди молодых людей, подлежащих призыву, – в Мордовии этот показатель составил более 70%.

Для сравнения: в осеннюю призывную кампанию, когда вакцинация еще не проводилась, на сборном пункте было выявлено более 50 случаев заражения.