Тестирование призывников в Мордовии не выявило ни одного заболевшего коронавирусом

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Весенний призыв в Мордовии завершается – 10 июля в республике состоялась последняя отправка воинских команд к месту службы.
Как отметили в Военном комиссариате Республики Мордовия, тестирование призывников на сборном пункте не выявило ни одного инфицированного коронавирусом (было протестировано около 1,5 тысячи человек). Медики связывают это с высоким процентом вакцинации среди молодых людей, подлежащих призыву, – в Мордовии этот показатель составил более 70%.
Для сравнения: в осеннюю призывную кампанию, когда вакцинация еще не проводилась, на сборном пункте было выявлено более 50 случаев заражения.
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Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
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