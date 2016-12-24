В Мордовии будут решать застарелую проблему с жильем для детей-сирот

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 9 июля провел совещание с членами Правительства по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

По информации министерства образования РМ, в настоящее время в сводном республиканском списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, значатся 1496 человек. Из них 1119 человек приобрели право на жилье. В отношении 421 человека имеются неисполненные судебные решения об обеспечении жильем. Проблема, как пояснила и.о. вице-премьера Галина Лотванова, имеет застарелый характер, она обострялась из года в год на протяжении многих лет, так как республиканский бюджет не выделял на эти цели средства сверх положенного по нормативам.

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - это обязательство субъектов, поэтому необходимо повысить ответственность региона за исполнение собственных полномочий.

В ходе совещания были рассмотрены варианты поэтапного решения этого важного вопроса. Артём Здунов дал поручение разработать механизмы, которые бы позволили начать исправлять ситуацию.