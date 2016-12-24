Tokyo calling

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Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
9 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с Сергеем Емелиным и Артёмом Сурковым, борцами греко-римского стиля, участниками летних Олимпийских игр в Токио. Обсуждались вопросы подготовки к главным состязаниям планеты. Напомним, спортсменов включили в сборную страны неделю назад.
12 июля борцы улетают на сборы во Владивосток, чтобы провести финальный тренировочный этап и привыкнуть к часовому поясу. Врио Главы РМ пожелал мордовским бойцам удачи и объективного судейства.
«В этом году российскую сборную представят 335 спортсменов, шестеро - из нашего региона, плюс один паралимпиец. Это хороший показатель, ведь еще в 2016 году у нас отобрались только 4 человека. Присутствие в команде сразу двух наших борцов говорит о том, что спортивная школа олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина – это учреждение по-настоящему мирового уровня», - сказал Артём Алексеевич.
Все соревнования в Японии пройдут без зрителей. Но руководитель республики заверил, что болеть за земляков будет вся Мордовия. И.о. министра спорта и молодежной политики РМ Александру Савилову поручено организовать широкую трансляцию выступлений борцов, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Сергей Емелин и Артём Сурков рассказали о нюансах подготовки к главному первенству планеты. Поделились с руководителем региона, как шли к этой цели на протяжении нескольких лет. Порой было тяжело, но мечта оказалась сильнее. Борцы поблагодарили Врио Главы РМ за поддержку и пообещали выложиться на максимум, чтобы привезти домой медали.
Кроме Сергея Емелина и Артёма Суркова от Мордовии на Олимпиаду в Токио поедут еще 4 спортсмена. Наталья Суворова, Александр Катышев и Евгений Клещенко поборются за медали в дисциплине велоспорт (BMX). А Эльвира Хасанова попытается доказать превосходство в спортивной ходьбе на 20 км. Также паралимпиец Евгений Швецов выступит в забегах на 100, 200 и 400 метров.
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