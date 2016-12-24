На «Сохранение лесов» республике выделено из федерального бюджета около 33 миллионов рублей

Репортер

В рамках национального проекта «Экология»  на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» на 2021 год республике выделено из федерального бюджета 32 миллиона 784,5 тысяч рублей.

Эти средства пойдут, в том числе, на приобретение лесопожарной техники и оборудования,  специализированной лесохозяйственной техники,  на увеличение площади лесовосстановления.

На 1 июля 2021 г. закуплена лесохозяйственная техника - два колесных трактора, а также лесопожарное оборудование - рукава напорные, пожарные емкости закрытого и открытого типа.

Планируемая площадь лесовосстановления в Мордовии составляет 2,4 тысячи гектаров. На данный момент выполнены работы на площади 507 га.

Главная цель проекта - к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Для этого необходима предметная работа на всех природных участках, где были вырублены или погибли лесные насаждения.

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