В канун профессионального праздника награды получат более 100 почтовиков Мордовии

В преддверии профессионального праздника почтовики Мордовии подвели итоги полугодия и получили награды

11 июля страна будет отмечать День российской почты. Накануне праздника почтовики республики подвели предварительные итоги работы в первом полугодии 2021 года и получили награды.

С начала года почтовики региона обработали около 5,7 млн писем, бандеролей и посылок, провели 3,6 млн транзакций, осуществили 1,6 млн выплат пенсий и социальных пособий и доставили жителям республики 2,5 млн подписных изданий.

Почтовые работники не прекращали трудиться даже в сложных эпидемиологических условиях. Кроме того, Почта России продолжала активно развивать цифровые сервисы. Многим клиентам это позволило либо перейти на онлайн-формат обслуживания, либо значительно сократить время посещения отделений почтовой связи.

Более 200 тыс. человек - а это четверть населения республики - стали получать почтовые отправления с помощью простой электронной подписи. За 6 месяцев года в таком упрощенном порядке клиенты Почты России получили около 600 тыс. писем и посылок, что составляет почти 90% от общего объема вручений. За тот же период получателям доставлено 50 тыс. экспресс-отправлений и почти 120 тыс. заказных электронных писем. Каждый месяц жители региона отправляют в среднем 2,3 тыс. предзаполненных и 650 предоплаченных посылок. Число клиентов, которые получают электронные уведомления об отправке документов, по сравнению с 2019 годом возросло в 50 раз. Количество клиентов Почты России, оформляющих подписку онлайн, возросло в 2 раза. На дому, с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, почтальоны приняли более 1 млн платежей за коммунальные услуги и связь, а также в адрес налоговых органов и ГИБДД. Через мобильное приложение Почты России жители Мордовии записываются на обслуживание в отделения связи, вызывают курьера или заказывают доставку посылки на дом, отслеживают письма и посылки и получают информацию о работе почтовых отделений.

В 2020-2021 гг. Почта России предложила жителям республики целый ряд новых, удобных и комфортных сервисов: отправку посылок по номеру телефона, возможность оплаты отправления получателем, оформление электронной доверенности и другие.

Внедрение цифровых и дистанционных сервисов позволило ощутимо повысить качество услуг для клиентов. С начала 2021 года только с помощью мобильного приложения Почты России жители Мордовии оценили работу отделений связи более 20 тыс. раз. Объектами оценки стали 200 почтовых отделений. Порядка 90% отзывов были положительными.

Успешную работу почтовиков региона высоко оценивает руководство Почты России и Республики Мордовия. В преддверии профессионального праздника почти 100 работников УФПС Республики Мордовия, добившихся особых успехов в работе, представлены к республиканским, ведомственным и корпоративным наградам. В числе награжденных: почтальоны Валентина Дергунова и Любовь Синякина, операторы связи Галина Вельдина и Елена Ульянова, водители Виктор Мумолин и Иван Названов, начальники почтовых отделений Наталья Фатькина и Марина Волкова и другие. В условиях действующих в Мордовии ограничительных мер лауреаты получат награды в рабочих коллективах.

«За последние годы в почтовой связи изменилось многое – оборудование, технологии, услуги, сервисы. Но и сегодня для тысяч жителей нашей республики Почта – это, прежде всего, её работники – почтальоны, операторы, водители, сортировщики и многие другие, благодаря которым они получают свежую прессу, долгожданные вести от близких и посылки, своевременные выплаты. В современных условиях потребности клиентов постоянно растут, пользователи предъявляют к Почте высокие требования. И только наш профессионализм и ответственный подход к делу смогут обеспечить надёжность и высокое качество предоставляемых услуг», - отмечает директор регионального управления Почты России в Республике Мордовия Вячеслав Макейчев.

Сегодня в УФПС Республики Мордовия трудятся 2300 человек, в том числе около 1000 почтальонов. На территории региона действуют 352 отделения почтовой связи, из которых 287 – в сельской