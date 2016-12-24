В Мордовии следователи устанавливают обстоятельства гибели в пруду 12-летнего мальчика

Пролетарским следственным отделом СК по РМ проводится доследственная проверка по факту гибели в пруду 12-летнего мальчика. Предварительно установлено, что 7 июля 2021 года несколько несовершеннолетних, в том числе погибший, без сопровождения взрослых находились возле пруда в селе Татарская Свербейка Лямбирского района. Находясь в воде, мальчик стал тонуть. Ребенка из воды вытащил мужчина, которого на помощь позвали дети. Однако, спасти школьника не удалось, он скончался.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Следственный комитет по РМ обращает внимание!!! Для того, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо разъяснить детям и подросткам правила поведения на водоемах и последствия их нарушения. Научите детей при нахождении в воде соблюдать меры безопасности, не разрешайте купаться в необорудованных местах и в отсутствие взрослых. Даже при совместном нахождении с детьми у водоемов не оставляйте их без присмотра.