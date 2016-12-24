В республике новые налогоплательщики дали несколько сот миллионов рублей дополнительных поступлений

8 июля в Доме Республики состоялась рабочая встреча полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Большое внимание было уделено вопросам стабилизации финансово-экономического состояния региона. Врио Главы Мордовии детально рассказал о работе в этом направлении.

«По поручению Президента мы решаем вопрос по реструктуризации коммерческих кредитов и переводу их в бюджетную часть. Для нас это очень важно, потому что сейчас мы не попадаем в программу инфраструктурных кредитов. А мы должны развиваться – и промышленность, и общественный сектор. Сейчас масштабно проводим инвентаризацию государственного и муниципального имущества, которое находится в казне республики, но не приносит ни налогов, ни арендной платы. Находим нарушения, разбираемся совместно с правоохранительными органами. Я считаю, что и копеечка, и рубль - все это, если хозяйственно подходить к вопросу, может существенно увеличить собственные доходы. А так как мы подписали с Минфином России план финансового оздоровления, мы будем предметно этим заниматься, - подчеркнул Артём Здунов. - По собственным доходам нам удалось отдельные предприятия перевести на налоговый учёт. У нас появились неплохие новые налогоплательщики – это несколько сот миллионов рублей дополнительных поступлений, что поможет нам решать социальные проблемы».

Также Врио Главы отметил, что особенно сложная ситуация с финансами складывается в городском округе Саранск, поэтому решать проблемные вопросы города приходится в ручном режиме.

Полпред Президента в ПФО подчеркнул, что федеральный центр не оставит республику без поддержки, учитывая ту большую работу, которая проводится сейчас самим регионом по повышению устойчивости финансовой сферы.