В Мордовии развернуто 1120 инфекционных коек

В ходе рабочей встречи полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова обсуждались принимаемые в регионе меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Сейчас мы по всей стране видим, что растет заболеваемость коронавирусом, - отметил Игорь Комаров. – И, конечно, вакцинация – это главное, на что мы обращаем внимание в этой ситуации. От нее зависит выход из пандемии. В Мордовии вакцинация, по сравнению с другими регионами, идет активно, республика здесь на передовых позициях. Но хотелось бы, чтобы темпы не останавливались».

Врио Главы Мордовии доложил об эпидемиологической ситуации в республике, подчеркнув, что рост заболеваемости вызывает опасения.

«Если еще две недели назад мы фиксировали 30 случаев ежедневно, то сейчас перевалило уже за 50. Мы вынуждены были развернуть дополнительные койки, оторвать их от плановой медицины. Всего у нас сейчас 1120 инфекционных коек, 20 процентов держим в резерве, понимая, что по разному сценарию может развиваться ситуация», - сказал Артём Здунов.

В республику уже поступило 213 тысяч доз вакцины, прививочная кампания идет планомерно. Чтобы обеспечить безопасность людей, отменяются общественные мероприятия с массовым пребыванием людей.