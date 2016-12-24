В Саранске задержан 56-летний мужчина при передаче взятки судебному приставу

Репортер

Следственный комитет по РМ, возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в передаче взятки судебному приставу.

По данным следствия, 6 июля 2021 года в служебном кабинете отдела судебных приставов по Ленинскому району Саранска подозреваемый передал судебному приставу-исполнителю взятку в размере 50 тысяч рублей за совершение незаконных действий, связанных с прекращением исполнительного производства в отношении знакомой подозреваемого.

В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено следствием на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.


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